软银洽商收购Sprint 或为日本企业史上在美最大收购

资料图片显示美国Sprint Nextel首席执行官Dan Hesse在一场会议上讲话。 REUTERS/Sean Gardner

* 可能成为日本企业史上在美国的最大手笔收购交易

* 日经新闻称软银也有可能收购MetroPCS

* 交易可能导致Sprint收购Clearwire--分析师

记者 Taro Fuse/Sinead Carew

路透东京/纽约10月11日电---日本移动通讯服务业者软银(9984.T)正寻求买进美国Sprint Nextel(S.N)约70%的股权,此一大胆的举措将使其在美国移动通讯市场占有重要地位.

但软银的雄心壮志可能不止于收购Sprint,Sprint也有可能收购其夥伴ClearwireCLWR.O.日经新闻报导指出,软银可能打算利用Sprint作为工具,以迅速收购规模较小的同业MetroPCS CommunicationsPCS.N,这笔两阶段的交易可能让软银花费超过2万亿日圆(255.5亿美元).

这将成为日本企业史上最大的海外收购,且将使软银成为全球移动通信业的巨人之一.

对於交易的相关报导,Sprint周四称正与软银洽商"可能是规模庞大的投资",此一投资可能涉及这家美国企业的控股权.该公司称并不保证一定出售.

一名直接接触此事的消息人士表示,软银正考虑收购总值超过1万亿日圆(128亿美元)的Sprint控股股权,并正与多家银行业者借款以融通此项收购.

第二位消息人士指出,软银打算买进约70%股权,可能的做法为直接从Sprint买进一些新发行的股票,并进行收购.

藉由直接筹措一些新股本,Sprint将可以改善财务状况,并且可以融通其他交易,例如完全收购已经持股约48%的Clearwire.

Sprint股价周四一度大涨19%至2011年夏季以来新高,成交量更是创历史天量.该股最终收高14.3%至5.76美元.

Clearwire可能在交易中扮演重要角色.该公司股价收升近71%,至2.22美元.Clearwire一直寻求新的资金来源,其表示至少到2013年中前资金充裕.

该公司周四不愿置评.

Sprint的一个主要投资者表示,软银的投资应该可以用来买进其余Clearwire股权,给予Sprint无线频谱资产并加快Clearwire的无线网路的升级.

"如果不涉及Clearwire,我认为不会有任何交易.我认为二者缺一不可,"T. Rowe Price的基金经理人Daniel Martino表示.截至6月底,其持有4,720万股Sprint股票.

美国第三大运营商Sprint在周三收盘时市值为151.2亿美元,截至6月底时,用户数超过5,600万,即便多年来不断流失客户.

对分析师表示,软银而言,Sprint可能是其进军美国市场的唯一选项.

"单独(就Sprint)而言,我们相信该资产是一家初来乍到的企业迅速将业务触角伸至全美的唯一途径."富国银行的分析师Jennifer Fritzsche在客户报告中写道.

**美国市场提供成长机会**

熟悉情况的第三名消息人士指出,软银自今年夏季就开始探寻进入美国市场之路,因其认为美国市场能够提供成长机会,帮助该公司抵御日本市场停滞不前的影响.

在公司创始人兼社长孙正义的领导下,软银已发展成为业务广泛的通讯集团,价值超过400亿美元.根据福布斯杂志的排名,孙正义是日本第二大富豪.

但该公司在日本国内面临着来自KDDI(9433.T)和NTT Docomo(9437.T)等同业对手的激烈竞争.

日本媒体称,收购Sprint也将降低软银获取智能手机和其他移动设备的成本.Sprint在美国竞争对手包括Verizon Wireless(VZ.N)(VOD.L)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N).(完)

--编译 张明钧/戴素萍/徐文焰;审校 徐文焰/张涛

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