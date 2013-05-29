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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 08:06 BJT

企业并购：Sprint和软银与美国政府就安全疑虑达成原则性协议--WSJ

路透5月28日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导，美国Sprint Nextel 和日本软银 与美国政府达成原则性协议，解决软银收购前者引发的国家安全疑虑。

报导称，协议内容包括，两家公司合并后，若Sprint从新的供应商处采购设备，美国政府对此将拥有否决权。

美国参议员舒默周五对于软银计划收购Sprint多数股权表达了强烈担忧，警告称此并购案可能使美国更容易遭到中国的网络攻击。

该报称，如果Sprint收购Clearwire所有股权，软银控股Sprint，软银同意在Sprint网络中不使用采购自中国华为科技 生产的设备。

Sprint计划成立一个由四人组成的国家安全委员会，其中一位将进入Sprint董事会。

华尔街日报报导称，未来几日可能会达成最终协议。(完) (编译 李爽; 审校 王洋)

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