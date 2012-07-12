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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 12日 星期四 14:59 BJT

邓肯续约马刺

NBA圣安东尼奥马刺周三宣布，将与“石佛”邓肯续签为期三年的合同，这意味着邓肯将在留在马刺并在此结束自己的职业生涯。36岁的邓肯1997年通过选秀加入马刺，此後一直效力于该队，期间率马刺赢得过四届总冠军。据报合约总价值达3,600万美元。

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