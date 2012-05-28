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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 28日 星期一 15:49 BJT

西部决赛马刺1-0领先雷霆

圣安东尼奥马刺周日在NBA西部决赛首战中101-98艰难击败俄克拉荷马雷霆，近期战绩已达19连胜。吉诺比利贡献马刺最高的26分，帕克拿到18分。经验丰富的马刺在第三节结束时还落後九分，但在第四节冷静追赶实现逆转。在主帅波波维奇指挥下，马刺之前已经取得四次NBA总冠军。路透

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