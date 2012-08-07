Spyker控告通用汽车阻挠出售萨博交易 求偿逾30亿美元

* Spyker称通用企图减少在中国的潜在竞争对手

* 通用汽车称诉讼"没有依据"

路透阿姆斯特丹8月6日电---荷兰运动型轿车生产商Spyker NVSPYKR.AS代表子公司瑞典萨博(Saab)控告美国通用汽车(General Motors)(GM.N),指控通用阻碍萨博与中国投资者的交易,蓄意让萨博破产,Spyker寻求逾30亿美元赔偿.

萨博汽车於2011年5月停产,因无力再偿付供应商和雇员.同年12月萨博宣布破产,距离通用汽车将萨博出售给Spyker之後不到两年.Spyker指称,通用汽车设法阻挠萨博的交易,是为了减少在中国的潜在竞争对手.

"通用汽车完全不想让萨博在中国与它竞争,"Spyker在美国密歇根州东区地方法院提交的诉状称.

"当萨博找出方法,可借助中国投资者的帮助,获得流动性和持续经营时,通用汽车坚决以一切手段破坏这项交易,包括散布有关它的合约权利不实讯息,"Spyker并称.

通用汽车发言人Dave Roman表示,该诉讼"没有依据".他说,"我们将坚决保护通用汽车免受这些毫无根据指控的困扰."

Spyker要求进行陪审团审判,寻求至少30亿美元的损害赔偿,以及惩罚性损失和法律费用等等.

Spyker执行长Victor Muller向记者表示,30亿美元索赔金额,是基於若萨博与中国浙江青年莲花汽车有限公司的交易进展顺利,萨博将价值30亿美元.(完)

--编译 肖群英;审校 石冠兰/蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。