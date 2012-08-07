Spyker控告通用汽车阻挠出售萨博交易 求偿逾30亿美元

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
* Spyker称通用企图减少在中国的潜在竞争对手
* 通用汽车称诉讼"没有依据"
路透阿姆斯特丹8月6日电---荷兰运动型轿车生产商Spyker NVSPYKR.AS代表子公司瑞典萨博(Saab)控告美国通用汽车(General Motors)(GM.N),指控通用阻碍萨博与中国投资者的交易,蓄意让萨博破产,Spyker寻求逾30亿美元赔偿.
萨博汽车於2011年5月停产,因无力再偿付供应商和雇员.同年12月萨博宣布破产,距离通用汽车将萨博出售给Spyker之後不到两年.Spyker指称,通用汽车设法阻挠萨博的交易,是为了减少在中国的潜在竞争对手.
"通用汽车完全不想让萨博在中国与它竞争,"Spyker在美国密歇根州东区地方法院提交的诉状称.
"当萨博找出方法,可借助中国投资者的帮助,获得流动性和持续经营时,通用汽车坚决以一切手段破坏这项交易,包括散布有关它的合约权利不实讯息,"Spyker并称.
通用汽车发言人Dave Roman表示,该诉讼"没有依据".他说,"我们将坚决保护通用汽车免受这些毫无根据指控的困扰."
Spyker要求进行陪审团审判,寻求至少30亿美元的损害赔偿,以及惩罚性损失和法律费用等等.
Spyker执行长Victor Muller向记者表示,30亿美元索赔金额,是基於若萨博与中国浙江青年莲花汽车有限公司的交易进展顺利,萨博将价值30亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 石冠兰/蔡美珍
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