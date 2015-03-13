上汽集团与阿里巴巴合资成立10亿元互联网汽车基金

辉山乳业遭香港证监会指令停止股份买卖
路透香港5月8日 - 停牌一个多月的辉山乳业周一称，香港证监会依据证券及期货(在证券市场上市)规则之条例第8(1)条，指令停止该公司股份之买卖。
路透上海3月13日 - 中国最大汽车生产企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周五公告称，旗下上海汽车集团投资管理公司与阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里巴巴（中国）网络技术公司将合资成立一只总额约10亿元人民币的互联网汽车基金。
公告显示，根据协议，双方将各出资约5亿元，基金将推进互联网汽车的开发和运营平台建设。公司未透露更多具体内容。
2014年7月，上汽集团与阿里巴巴签署互联网汽车战略合作协议。根据协议，双方将积极开展互联网汽车和相关应用服务领域的合作，打造面向未来的互联网汽车及生态圈。
中国证券报同日报导引述易观国际高级分析师潘崴的分析称，上汽和阿里巴巴将借助基金和合资公司平台，进行项目投资孵化等运作。
“上汽和阿里的互联网汽车重点还是在车载平台的搭建上，互联网汽车在打造平台的同时需要相应的内容应用，这部分的相关项目，比如APP研发等预计将得到互联网汽车基金和合资公司的支持，比如孵化一些项目、投资一些创客团队或者收购创新成果等。”潘崴指出，
报导指出，上汽拥有中国最大的汽车客户群，在整车集成、动力总成等方面拥有强大的自主开发能力，在车载信息服务和车联网应用领域也有深厚的研发和运营经验。阿里则拥有自主开发的Yun OS操作系统，拥有中国最大的云计算平台和互联网大数据。双方的合作将强力推进互联网汽车的最终落地，双方合作的首款互联网汽车将于2016年上市。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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