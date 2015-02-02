上汽与通用汽车合资公司计划在印尼建厂生产五菱品牌车型

路透上海2月2日 - 中国最大微型商用车企业--上汽通用五菱股份有限公司周一宣布，计划在印度尼西亚建立一家工厂，生产五菱品牌旗下的多款车型，以满足当地日益增长的市场需求。

这标志着该企业的两大股东--上汽集团(600104.SS)与通用汽车(GM.N)共同开发亚洲目标市场的战略合作又迈出新的一步。

通用汽车网站刊登新闻稿称，在获得政府批准后，位于印尼雅加达附近的新工厂建设工程将于今年起正式启动。新工厂生产的汽车将首先在印尼当地市场销售，并可能在未来出口到其它东盟国家。

上汽通用五菱是上汽集团、美国通用汽车和柳州五菱汽车三方合资的企业，上汽持股51.1%。上汽通用五菱在广西柳州、山东青岛和重庆建有生产基地，2006年起该公司一直领跑中国微型商用车市场，去年该公司销量达历史纪录178.79万辆，同比增长12.8%。

在上周五晚些时候的报导中，印尼工业部官员对安塔拉国家通讯社(Antara)表示，通用汽车和上汽将在印尼总计投资7亿美元设立公司，在印尼生产和销售五菱汽车。

之前通用与上汽已经打进印度市场，在印度合作销售五菱小型多功能货车。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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