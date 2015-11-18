移动支付公司Square周三将为IPO定价 引起各界注目

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透旧金山11月18日 - 移动支付公司Square Inc (SQ.N)周三晚将为首次公开发行(IPO)的股价定价，预料这将成为其他高估值科技公司首次公开发行时的指标。
总部位于旧金山的Square由推特(Twitter)(TWTR.N)执行长Jack Dorsey负责营运，它是计划在今年上市、估值在10亿美元以上的最受注目的民营企业之一。
Square本月将IPO定价区间设定在每股11-13美元，估值最高为42亿美元，比一年前引进私募资金时的估值少了30%，这形同向科技业泼了一盆冷水。
其他可能于明年IPO的知名企业包括，提供住宿服务的Airbnb，以及线上储存公司Dropbox。
根据路透分析市场情报公司Ipreo及数据提供商Pitchbook的资料，今年上市的美国科技公司中，有三分之一将IPO价格定在低于非公开市场水准。
Square定于周四在纽交所首日上市，估值折价幅度为2014年初以来名列前茅的个股之一，但仍小于大数据公司Hortonworks以及数据存储公司Box Inc分别高达40%和32%的折价幅度。
Square在2009年成立，一开始主要为小型企业通过移动设备接受信用卡付款提供服务，发展至今，营业范围已扩大至从贷款到发票软件等的一系列服务。
Square计划发售2,570万股A类普通股，而由执行长Dorsey创建的一家慈善机构股东，将释出约135万股持股。
“以这个水准，料将吸引投资兴趣，”与Square有业务往来的ClearPath Capital Partners的投资长Brendan Connaughton称。(完)
(编译 陈宗琦/刘秀红；审校 白云/蔡美珍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。