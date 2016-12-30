上置集团出资近10亿人民币参与合伙 向民生银行购四个物业项目

路透香港12月30日 - 中国房地产商--上置集团(1207.HK)宣布，将出资近10亿元人民币参与成立一家合伙企业，以向民生银行(1988.HK)(600016.SS)收购四项位于北京、上海及深圳等一线城市的物业项目收益权。

上置集团的声明称，合伙企业的总出资额达51.16亿元，该公司及其附属公司将共出资9.97亿元。

合伙企业拟收购的四个住宅项目，分别为北京顺义区的民生花园项目和风林项目，占地面积分别82,529平方米及61,226平方米，已完成建设；上海的香樟花园项目位于南京西路，目前正进行装修工程。至于深圳的项目位于蛇口工业区，毗邻南山公园，预计包括约8,808平方米住宅物业及约2,266平方米的停车场。

上置集团表示，公司一直拓展其投资业务，并通过＂融投管退＂方式，务求加快投资退出和收益获取过程。董事会认为，合伙企业提供了良好商机，让公司藉此平台，以少数权益有限合伙人的身份对位于中国三个一线城市的四个中国优质物业项目进行中期投资，与此同时，亦担任普通合伙人及执行事务合伙人，在开发、管理及处置该等物业项目上担当活跃角色。

上置集团大股东中民嘉业，为中国民生投资旗下房地产与产业投资附属公司。

该股周五早盘初段股价微升0.48%，报0.208港元。（完）

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