中国与斯里兰卡启动自贸协定谈判

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透科伦坡9月16日 - 中国国家主席习近平周二开始对斯里兰卡进行国事访问。在访问期间，中国和斯里兰卡共同宣布启动两国自贸协定谈判。
斯里兰卡长期以来与印度有着密切关系。中国近几年加大外交努力，参与斯里兰卡的港口和公路建设项目。
中国与斯里兰卡在3月完成了自贸协定的可行性调查。
习近平在访问期间还将出席科伦坡港口城开工仪式。科伦坡港口城项目投资15亿美元，为斯里兰卡最大的单一外商直接投资项目。
习近平周三稍晚些时候将前往印度进行访问。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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