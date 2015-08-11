专访：斯里兰卡寻求中交建科伦坡港口城项目的折衷方案

路透科伦坡8月10日 （记者 Shihar Aneez） - 斯里兰卡财长拉维·卡鲁纳纳亚克（Ravi Karunanayake） 周一向路透表示，斯里兰卡正在寻求中交建科伦坡港口城项目的折衷方案，这或可允许该项目在搁浅数月后重获启动。

斯里兰卡一周后将举行议会选举，执政党在选举中相比由前总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）领导的反对党具有优势。拉贾帕克萨在1月的总统选举中落败，现在正试图卷土重来。

西里塞纳总统的新政府3月暂停了这个价值14亿美元的港口城项目，因发现该项目未获得适当的许可和批准。

港口城项目的障碍之一是中国开发商因该项目将获得20公顷自由保有土地。这个项目距科伦坡的商业区非常近。

卡鲁纳纳亚克称，斯政府正在重新谈判一个协议，若执政党赢得选举，经重新谈判的协议或可“帮助产生将带来双赢局面的最终谅解”。

“（土地）自由保有权肯定将被改成一个双方共同持有的情况，这样就没有人将控制另外一个国家的土地，”他说道。“不能由一个公司永久持有国家土地。”

中国投资的两条高速公路项目近期在无重大变动的情况下已经开工，这预示着若再次当选，西里塞纳的政府或在能够达成成本折衷方案的情形下寻求重启其他项目。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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