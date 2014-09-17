中国与斯里兰卡宣布启动自贸协定谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透科伦坡9月16日 - 中国国家主席习近平周二开始对斯里兰卡进行国事访问。在访问期间，中国和斯里兰卡共同宣布启动两国自贸协定谈判。

斯里兰卡长期以来与印度有着密切关系。中国近几年加大外交努力，参与斯里兰卡的港口和公路建设项目。

中国与斯里兰卡在3月完成了自贸协定的可行性调查。

习近平在访问期间还将出席科伦坡港口城开工仪式。科伦坡港口城项目投资15亿美元，为斯里兰卡最大的单一外商直接投资项目。

习近平周三稍晚些时候将前往印度进行访问。（完）