中国与斯里兰卡宣布启动自贸协定谈判

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡9月16日 - 中国国家主席习近平周二开始对斯里兰卡进行国事访问。在访问期间，中国和斯里兰卡共同宣布启动两国自贸协定谈判。
斯里兰卡长期以来与印度有着密切关系。中国近几年加大外交努力，参与斯里兰卡的港口和公路建设项目。
中国与斯里兰卡在3月完成了自贸协定的可行性调查。
习近平在访问期间还将出席科伦坡港口城开工仪式。科伦坡港口城项目投资15亿美元，为斯里兰卡最大的单一外商直接投资项目。
习近平周三稍晚些时候将前往印度进行访问。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。