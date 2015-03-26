斯里兰卡总统访华 寻求修复中斯关系

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡3月25日 - 斯里兰卡总统西里塞纳周三前往北京对中国进行访问，以寻求结束因中资企业投资建设科伦坡港口城项目被叫停引发的僵局。
西里塞纳1月上任后下令对价值14亿美元的科伦坡港口城项目进行重新评估，中国方面对此感到恼火，而且双方均未显示让步迹象。
中方称该投资项目符合斯里兰卡法律，若被取消则会让外国投资者望而却步。
陪同西里塞纳到中国访问的斯里兰卡财长Ravi Karunanayake称，他们希望游说中国当局承诺解决政府合同中存在的腐败问题。
“我们目前做的正是中国国家主席在做的事情，即坚决反腐，”Karunanayake对记者说。
另一名斯里兰卡官员称，西里塞纳将与中国领导人专门就项目涉及的20公顷土地所有权转移问题进行磋商。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率