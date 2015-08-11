路透专访：斯里兰卡寻求中交建科伦坡港口城项目的折衷方案

(本文由路透中文网编译提供)

路透科伦坡8月10日 - 斯里兰卡财长拉维·卡鲁纳纳亚克（Ravi Karunanayake） 周一向路透表示，斯里兰卡正在寻求中交建科伦坡港口城项目的折衷方案，这或可允许该项目在搁浅数月后重获启动。

斯里兰卡一周后将举行议会选举，执政党在选举中相比由前总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）领导的反对党具有优势。拉贾帕克萨在1月的总统选举中落败，现在正试图卷土重来。

西里塞纳总统的新政府3月暂停了这个价值14亿美元的港口城项目，因发现该项目未获得适当的许可和批准。

港口城项目的障碍之一是中国开发商因该项目将获得20公顷自由保有土地。这个项目距科伦坡的商业区非常近。

卡鲁纳纳亚克称，斯政府正在重新谈判一个协议，若执政党赢得选举，经重新谈判的协议或可“帮助产生将带来双赢局面的最终谅解”。

“（土地）自由保有权肯定将被改成一个双方共同持有的情况，这样就没有人将控制另外一个国家的土地，”他说道。“不能由一个公司永久持有国家土地。”