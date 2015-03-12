斯里兰卡港口城项目让中国走出去战略面临考验

图为斯里兰卡科伦坡港口城项目工地，人们经过停止工作的挖掘机旁。 REUTERS/Dinuka Liyanawatte

路透科伦坡/新德里3月12日 （记者 Shihar Aneez/Sanjeev Miglani） - 斯里兰卡叫停中国交建的港口城项目，促使中国当局出面保护海外投资，同时令中国提供对外贷款和为海外重大基础设施融资的雄心面临考验。

斯里兰卡新任总统迈特里帕拉·西里塞纳（Maithripala Sirisena）誓言重新审查中国与斯前任政府之间签署的合同，称这些合同不透明。中国发展与斯里兰卡的关系让印度也变得更加警觉。

中国驻斯里兰卡大使易先良称，科伦坡港口城项目将创造83,000个工作岗位。去年出访斯里兰卡的中国国家主席习近平见证了该项目的奠基仪式。

“这样规模的港口城市……对斯里兰卡发展经济、吸引外资和振兴旅游业，都非常重要，”易先良本周稍早对一小批记者表示。

在易先良发表上述评论的数日前，斯里兰卡叫停了这个14亿美元的项目，称该项目缺少政府批文。此举引发了与中国之间的外交争议风险。中国是斯里兰卡最大的外国投资者。

两位没有获得授权向媒体发言的中国官员称，若斯里兰卡提出新的条件，企业不太可能作出重大让步。

“如果中国企业迫于这里的政府压力而修改商业合同条款，那它也得允许其他国家重新审查它在当地的项目合同，”一位熟悉港口城项目争议的中国官员说道。

其中一名未具名的中国官员称，中国希望在西里塞纳总统本月稍晚到访北京前，斯方可以作出明确决定。

“斯里兰卡政府作出的决策不仅会影响这个项目，也传达出新政府对外国直接投资者的态度，”这位官员表示。

*贷款亦在审查之列*

2009年，斯里兰卡结束了持续29年的内战，中国自此以来在当地的基础设施项目上进行了大量投资，而西方投资者当时因斯里兰卡的人权纪录不愿进行投资。

除了港口城项目之外，斯里兰卡现任政府还要对估计达50亿美元的中方贷款的条款进行重新谈判。此举可能促使有中国国有企业进行重大投资的其他国家跟进。

其中一项贷款与建设斯里兰卡南部的汉班托特港有关，中国进出口银行为该项目提供了固定利率为6.3%的3.06亿美元融资。

易先良称，给予斯里兰卡的贷款，条款合理，且与中国给予其他国家的贷款情况一致。他并指出这项融资是在2008年金融危机的背景下提供的。

“应当时斯里兰卡政府的请求，中国本着互利原则，克服困难，增加了对斯里兰卡的资金支持。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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