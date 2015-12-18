斯里兰卡称将放行所有中国企业实施的基础设施项目

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透科伦坡12月17日 （记者 Shihar Aneez） - 斯里兰卡政府周四称，将放行由中国企业实施的价值数十亿美元的基础设施项目。该政府年初宣布因涉嫌腐败和定价过高，可能将取消这些项目。
今年1月上台的西里塞纳政府暂停了很多项目。批评者称，这些项目是中国与上届政府之间的“私下交易”。
斯里兰卡政府部长兼内阁发言人Rajitha Senaratne称，虽然未经竞标且一些项目与专家建议相悖，但因合同具有法律约束力，这些项目无法取消。
“所有项目都将继续实施，因为我们无法阻止它们。我们已经签署了协议，”Senaratne向记者表示。
此举可能改善斯里兰卡与中国的外交关系。中国是斯里兰卡最大的外国投资者。
斯里兰卡现有中国支持的在建基础设施项目16个，包括价值14亿美元的科伦坡港口城项目。该项目计划打造包括购物中心、水上运动区、高尔夫球场、酒店、公寓和游船码头在内的港口城。
斯里兰卡新政府上台后不久，科伦坡港口城项目即遭叫停。斯政府称，叫停是为了审查该项目是否违反规定的情况以及是否存在贿赂行为。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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