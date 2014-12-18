斯里兰卡反对派称若当选 会作废同中国合作的港口城项目协议

路透科伦坡12月17日 - 斯里兰卡反对派领导人拉尼尔·维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）称，如果现任总统的竞争对手Mithripala Sirisena在下月的选举中获胜，他将会作废同中国交建(601800.SS)合作开发科伦坡港口城项目的协议。

科伦坡港口城项目是在中国国家主席习近平9月访问斯里兰卡期间启动的。

斯里兰卡反对派称，该国总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）政府没有按照适当的招标程序发起部分基础设施项目，这些项目不透明。

尽管拉贾帕克萨仍然很受欢迎，且可能赢得第三任期，但随着前卫生部长Sirisena作为反对派的总统候选人出现后，拉贾帕克萨面临比预期更加严峻的挑战。

“我会阻止该项目，”维克勒马辛哈周二在一个会议上对旅游行业的官员称。如果Sirisena获胜，维克勒马辛哈可能会出任总理。

“我们必须保护我们的沿海地区。如果建成港口城，我们会失去该沿海地区，”他说道。

记者未立即联系到中国交建置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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