斯里兰卡立场缓和 称可就港口城项目同中资企业重新谈判

路透科伦坡1月22日（记者 Shihar Aneez） - 斯里兰卡新政府周四称，他们可能同中国交建(601800.SS)重新谈判15亿美元的“港口城”项目协议。

该国新总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）在上月总统选举前曾称，如果他所在的党派执政，他将会取消该港口城项目协议。

“重新评估该协议后，我们可以同中方重新谈判，”斯里兰卡内阁发言人Rajitha Senarathne对记者说。

“我们需要看可行性研究报告，需要看环境影响评估报告，并重新评估给予该项目的税收优惠和土地所有权问题。”

他表示，现任政府尚没有看到任何环境影响评估报告和可行性研究报告，由于海岸侵蚀方面的影响，他们需要对该项目进行重新评估。

港口城项目建设工作已经开始。

中国交建周三在声明中称，进行过初步的技术性可行性研究和环境影响评估，而且得到了斯里兰卡前政府的批准。

声明还称，公司对同斯里兰卡政府机构合作及根据相关规定提供所需的所有信息持开放态度，相信各方全力合作会令这一重大项目取得最大成功。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。