斯里兰卡称会允许中资企业参与的港口城项目继续进行

路透科伦坡2月5日 - 斯里兰卡内阁周四称，会允许与中资企业合作的“港口城”项目继续进行。这表明该国明显放弃了威胁取消该项目的立场。

斯里兰卡内阁发言人Rajitha Senaratne称，该国新任总统西里塞纳在3月访问中国时，会就存在争议的土地所有权协议同中国方面进行磋商。

该国新总理维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）在上月总统选举前曾称，如果他所在的党派执政，他将会取消该港口城项目协议，原因是相关方没有向议会提交环境影响评估报告和可行性研究报告。

Senaratne周四对记者称：“总理称相关方进行了土地改造的环境影响评估，但在土地改造完成后还需对项目建设进行第二次环境影响评估。”

该发言人称，相关方也进行了项目可行性测试。

“他（总理）对内阁称，这不得不考虑同中国的关系，作出中国政府可能会理解的改动。”

当被问及这是否意味着政府会允许该港口项目继续进行时，该发言人称：“是这样的。”

维克勒马辛哈周三会见了来访的中国国家主席习近平的特使刘建超。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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