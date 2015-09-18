斯里兰卡政府或因科伦坡港口城项目纠纷而遭索赔--文件

路透科伦坡9月17日（记者 Shihar Aneez） - 斯里兰卡政府文件显示，如果该国政府在60天内未能获得科伦坡港口城项目所需的批准，项目管理方CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd可能会提出索赔。

科伦坡港口城项目3月被斯里兰卡总统西里塞纳的新政府叫停，原因是发现该项目没有适当的许可和批准。

斯里兰卡港口航运部部长Arjuna Ranatunga在要求将项目协议期限延长六个月的内阁文件中称，总检察长已经提请他注意，获得“填海工程”所需批准的义务“在于政府”。

在此之前，针对去年签署的允许该项目延长六个月的协议，CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd提出了两种可供选择的条款。

Ranatunga在文件中称，“如果不能如该项目公司要求的在60天内获得此类批准，政府可能会面临收到该项目公司就由于未能开始填海工程蒙受损失而提出索赔的风险。”

斯里兰卡财长Ravi Karunanayake上月称，该国正在提出可让项目重启的折衷方案，目前正在进行重新协商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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