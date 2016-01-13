斯里兰卡政府将放行中国支持的科伦坡港口城项目

路透科伦坡1月12日 （记者 Shihar Aneez/Ranga Sirilal） - 斯里兰卡政府一位部长周二称，在中国支持的科伦坡港口城项目合同条款经一些修改后，斯里兰卡将放行该项目。这表明面临收支平衡危机的斯里兰卡愿意接受更多中国投资。

斯里兰卡总统西里塞纳的新政府去年3月叫停了科伦坡港口城项目，称该项目存在许多不合规定的情况，包括缺乏适当的许可和批准。科伦坡港口城项目计划打造包括购物中心、水上运动区、高尔夫球场、酒店、公寓和游船码头在内的港口城。

“港口城（项目）将启动。我们将减少原议的项目土地面积。为了国家更好的未来，我们必须重新签署合同，”斯里兰卡国际贸易部初级部长Sujeewa Senasinghe对记者表示。

Senasinghe称，不合规定的情况已通过项目审查纠正。

面对收支平衡危机，斯里兰卡政府正试图加快外国直接投资的程序，并放开外汇市场以吸引更多美元流入。斯政府也正在寻求获得国际货币基金组织（IMF）贷款。

港口城项目管理方CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd的首席营销官Liang Thow Ming证实正与斯政府进行对话，以使项目重回正轨。

“我们都希望达成一项解决方案，”他对路透表示。（完）