斯里兰卡批准中资建设的科伦坡港口城项目复工

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海3月10日 - 新华社周四报导称，斯里兰卡当局已批准中资企业投资开发的科伦坡港口城项目复工。该项目在去年3月被斯里兰卡政府叫停。
新华社引述斯里兰卡国际贸易部长MalikSamarawickrama的话称：“与该项目有关的问题都已解决，他们可以开工。下周我们会正式通知中方企业。”
记者未立即联系到投资建设该项目的中国交建(601800.SS)置评。
去年3月斯里兰卡新政府叫停该项目，理由是存在违规情况，包括缺少相关许可和审批。
中国交建曾估计，项目停工导致中方每天承受超过38万美元的损失。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。