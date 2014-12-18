斯里兰卡反对派称若当选，会作废同中国合作的港口城项目协议

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透科伦坡12月17日 - 斯里兰卡反对派领导人拉尼尔·维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）称，如果现任总统的竞争对手Mithripala Sirisena在下月的选举中获胜，他将会作废同中国交建 合作开发科伦坡港口城项目的协议。
科伦坡港口城项目是在中国国家主席习近平9月访问斯里兰卡期间启动的。
斯里兰卡反对派称，该国总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）政府没有按照适当的招标程序发起部分基础设施项目，这些项目不透明。
尽管拉贾帕克萨仍然很受欢迎，且可能赢得第三任期，但随着前卫生部长Sirisena作为反对派的总统候选人出现后，拉贾帕克萨面临比预期更加严峻的挑战。
“我会阻止该项目，”维克勒马辛哈周二在一个会议上对旅游行业的官员称。如果Sirisena获胜，维克勒马辛哈可能会出任总理。
“我们必须保护我们的沿海地区。如果建成港口城，我们会失去该沿海地区，”他说道。
记者未立即联系到中国交建置评。（完）
编译 侯雪苹 审校 王琛
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。