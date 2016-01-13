斯里兰卡政府将放行中国支持的科伦坡港口城项目

国际油市：卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡1月12日 - 斯里兰卡政府一位部长周二称，在中国支持的科伦坡港口城项目合同条款经一些修改后，斯里兰卡将放行该项目。这表明面临收支平衡危机的斯里兰卡愿意接受更多中国投资。
斯里兰卡总统西里塞纳的新政府去年3月叫停了科伦坡港口城项目，称该项目存在许多不合规定的情况，包括缺乏适当的许可和批准。科伦坡港口城项目计划打造包括购物中心、水上运动区、高尔夫球场、酒店、公寓和游船码头在内的港口城。
“港口城（项目）将启动。我们将减少原议的项目土地面积。为了国家更好的未来，我们必须重新签署合同，”斯里兰卡国际贸易部初级部长Sujeewa Senasinghe对记者表示。
Senasinghe称，不合规定的情况已通过项目审查纠正。
面对收支平衡危机，斯里兰卡政府正试图加快外国直接投资的程序，并放开外汇市场以吸引更多美元流入。斯政府也正在寻求获得国际货币基金组织（IMF）贷款。
港口城项目管理方CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd的首席营销官Liang Thow Ming证实正与斯政府进行对话，以使项目重回正轨。
“我们都希望达成一项解决方案，”他对路透表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
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