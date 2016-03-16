中国交建称科伦坡港口城项目获准复工

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡3月15日 - 中国交建周二称，投资14亿美元的科伦坡港口城项目已获准复工。该项目去年3月遭斯里兰卡政府叫停。
斯里兰卡内阁上周批准中国交建重启港口城项目。
该项目将打造一个包括住宅、购物中心、水上运动区、高尔夫球场、酒店、公寓和游船码头在内的港口城。
“随着项目获准复工，项目公司将尽快开始准备工作，确保项目可在预定时间框架内竣工，”港口城项目管理方CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd在声明中表示。
声明称，项目暂停已导致巨大损失。中国交建去年3月估计，项目暂停或导致每天损失高达38万美元。
中国交建称，斯里兰卡政府进行了更多的环境影响评估，以了解港口城项目的影响，并研究了缓解措施。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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