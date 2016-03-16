中国交建称科伦坡港口城项目获准复工

(本文由路透中文网编译提供)

路透科伦坡3月15日 - 中国交建周二称，投资14亿美元的科伦坡港口城项目已获准复工。该项目去年3月遭斯里兰卡政府叫停。

斯里兰卡内阁上周批准中国交建重启港口城项目。

该项目将打造一个包括住宅、购物中心、水上运动区、高尔夫球场、酒店、公寓和游船码头在内的港口城。

“随着项目获准复工，项目公司将尽快开始准备工作，确保项目可在预定时间框架内竣工，”港口城项目管理方CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd在声明中表示。

声明称，项目暂停已导致巨大损失。中国交建去年3月估计，项目暂停或导致每天损失高达38万美元。

中国交建称，斯里兰卡政府进行了更多的环境影响评估，以了解港口城项目的影响，并研究了缓解措施。（完）