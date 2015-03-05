更新版-斯里兰卡指责中国交建未暂停港口城项目，威胁采取法律行动

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
新增中国交建公司人士评论。
路透科伦坡3月4日 - 斯里兰卡投资促进部部长哈希姆（Kabeer Hashim）周三称，斯里兰卡将对中国交建 采取法律行动，因后者未在斯里兰卡当局完成相关调查前暂停“港口城”项目建设。
斯里兰卡新政府正重新审查该项目，上任政府被指在此项交易中违反当地法律、规避环保要求。
该项目涉及在斯里兰卡首都科伦坡填海形成的陆地上，打造一个包括购物中心、水上运动区、高尔夫球场、酒店、公寓和游船码头在内的港口城。
哈希姆称，投资委员会（BOI）上月已要求中国交建在调查完成前暂停该项目建设。
但斯里兰卡新政府上任后，该项目建设步伐实际上加快了。
“按理说，他们应该停下。港口部将采取必要措施，促使该项目暂停建设，直至调查完成，”哈希姆告诉路透。他表示，如果建设方不停止，斯里兰卡将对其采取法律行动，以阻止项目继续。
中国交建投资者关系部门一人士称，公司方面不了解斯里兰卡该官员的最新言论。
这位不愿具名的公司人士称，斯里兰卡政府在审查期间提出了一些建议，但未提到取消项目。
中国方面称，港口城项目以及斯里兰卡南部另一个开发中的港口项目有利于斯里兰卡，将创造数以万计的就业岗位，并有助该国吸引外国直接投资（FDI）。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。