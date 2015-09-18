斯里兰卡政府或因科伦坡港口城项目纠纷而遭索赔--文件

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡9月17日（记者 Shihar Aneez） - 斯里兰卡政府文件显示，如果该国政府在60天内未能获得科伦坡港口城项目所需的批准，项目管理方CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd可能会提出索赔。
科伦坡港口城项目3月被斯里兰卡总统西里塞纳的新政府叫停，原因是发现该项目没有适当的许可和批准。
斯里兰卡港口航运部部长Arjuna Ranatunga在要求将项目协议期限延长六个月的内阁文件中称，总检察长已经提请他注意，获得“填海工程”所需批准的义务“在于政府”。
在此之前，针对去年签署的允许该项目延长六个月的协议，CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd提出了两种可供选择的条款。
Ranatunga在文件中称，“如果不能如该项目公司要求的在60天内获得此类批准，政府可能会面临收到该项目公司就由于未能开始填海工程蒙受损失而提出索赔的风险。”
斯里兰卡财长Ravi Karunanayake上月称，该国正在提出可让项目重启的折衷方案，目前正在进行重新协商。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”