斯里兰卡批准中资建设的科伦坡港口城项目复工

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月10日 - 新华社周四报道称，斯里兰卡当局已批准中资企业投资开发的科伦坡港口城项目复工。该项目在去年3月被斯里兰卡政府叫停。
新华社引述斯里兰卡国际贸易部长Malik Samarawickrama的话称：“与该项目有关的问题都已解决，他们可以开工。下周我们会正式通知中方企业。”
记者未立即联系到投资建设该项目的中国交建 置评。
去年3月斯里兰卡新政府叫停该项目，理由是存在违规情况，包括缺少相关许可和审批。
中国交建曾估计，项目停工导致中方每天承受超过38万美元的损失。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
“叶伦很清楚地表达了美联储将一年升息数次，至3%，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资分析师Masahiro Ayukai称。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
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