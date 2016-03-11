斯里兰卡批准中资建设的科伦坡港口城项目复工

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海3月10日 - 新华社周四报道称，斯里兰卡当局已批准中资企业投资开发的科伦坡港口城项目复工。该项目在去年3月被斯里兰卡政府叫停。

新华社引述斯里兰卡国际贸易部长Malik Samarawickrama的话称：“与该项目有关的问题都已解决，他们可以开工。下周我们会正式通知中方企业。”

记者未立即联系到投资建设该项目的中国交建 置评。

去年3月斯里兰卡新政府叫停该项目，理由是存在违规情况，包括缺少相关许可和审批。

中国交建曾估计，项目停工导致中方每天承受超过38万美元的损失。(完)