中国潜艇停靠斯里兰卡 引发印度关切

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透科伦坡11月2日（记者 Shihar Aneez/Ranga Sirilal） - 斯里兰卡官员周日称，该国已允许一艘中国潜艇和一艘军舰在科伦坡港停靠。中斯两国关系升温引发印度方面的关切。
中国“长征2号”潜艇和“长兴岛”潜艇支援舰周五抵达科伦坡港。7周前，在中国国家主席习近平开启南亚之行前，另一艘中国潜艇曾在科伦坡港停靠。
“一艘（中国潜艇）和一艘军舰在科伦坡港停靠，它们是10月31日抵达的，将在该港停靠五天以补给燃料并让船员休整，”斯里兰卡海军发言人Kosala Warnakulasuriya称。
“这是正常的事情。自2010年以来，已有来自不同国家的230艘军舰停靠科伦坡港进行友好访问、补给燃料并让船员休整。”
但印度官员对路透称，中国舰艇频繁到访斯里兰卡，已经引发印度当局的关切。
“印度已经对此提出关切，但还不是很强烈，”一位了解印度同斯里兰卡外交磋商的官员对路透说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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