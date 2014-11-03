中国潜艇停靠斯里兰卡 引发印度关切

路透科伦坡11月2日（记者 Shihar Aneez/Ranga Sirilal） - 斯里兰卡官员周日称，该国已允许一艘中国潜艇和一艘军舰在科伦坡港停靠。中斯两国关系升温引发印度方面的关切。

中国“长征2号”潜艇和“长兴岛”潜艇支援舰周五抵达科伦坡港。7周前，在中国国家主席习近平开启南亚之行前，另一艘中国潜艇曾在科伦坡港停靠。

“一艘（中国潜艇）和一艘军舰在科伦坡港停靠，它们是10月31日抵达的，将在该港停靠五天以补给燃料并让船员休整，”斯里兰卡海军发言人Kosala Warnakulasuriya称。

“这是正常的事情。自2010年以来，已有来自不同国家的230艘军舰停靠科伦坡港进行友好访问、补给燃料并让船员休整。”

但印度官员对路透称，中国舰艇频繁到访斯里兰卡，已经引发印度当局的关切。

“印度已经对此提出关切，但还不是很强烈，”一位了解印度同斯里兰卡外交磋商的官员对路透说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。