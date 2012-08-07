斯里兰卡否认已释放37名中国渔民

斯里兰卡海军周一称，仍扣押着37名中国渔民，并将在该国法庭指控他们在斯里兰卡海域非法捕鱼。而新华此前曾报导称这些渔民已被释放。该国海军周日夜间在东部拜蒂克洛附近海域拦截到两艘渔船，逮捕了船上共37名中国渔民。图为资料图片。