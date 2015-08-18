斯里兰卡前总统拉贾帕克萨称不太可能领导下届政府

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透科伦坡8月18日 - 斯里兰卡前总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）周二称，他不太可能领导该国的下届政府。该国大选初步结果显示，联合政府略占优势。
不过，鉴于22个选区中目前只有一个选区宣布了投票结果，下届议会究竟如何组成目前仍不明朗，而且拉贾帕克萨对路透的言论也并非代表彻底的让步。
“我将支持好政策，反对不好的事项，”担任过两任总统的拉贾帕克萨通过电话在其家乡汉班托塔（Hambantota）说。
69岁的拉贾帕克萨排除了加入现任总统西里塞纳希望组建的联合政府的可能性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。