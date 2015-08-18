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时事要闻 | 2015年 8月 18日 星期二 11:12 BJT

斯里兰卡前总统拉贾帕克萨称不太可能领导下届政府

路透科伦坡8月18日 - 斯里兰卡前总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）周二称，他不太可能领导该国的下届政府。该国大选初步结果显示，联合政府略占优势。

不过，鉴于22个选区中目前只有一个选区宣布了投票结果，下届议会究竟如何组成目前仍不明朗，而且拉贾帕克萨对路透的言论也并非代表彻底的让步。

“我将支持好政策，反对不好的事项，”担任过两任总统的拉贾帕克萨通过电话在其家乡汉班托塔（Hambantota）说。

69岁的拉贾帕克萨排除了加入现任总统西里塞纳希望组建的联合政府的可能性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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