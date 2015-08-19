斯里兰卡现任总理在议会选举中获胜 呼吁建立联合政府

路透科伦坡8月19日 - 在斯里兰卡议会选举中获胜的现任总理维克拉马辛哈（RanilWickremesinghe）周三呼吁国民团结，他眼下将着手建立国民联合政府，寻求结束过去的纷争。

他所在的统一国民党（UNP）击败了前总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）东山再起的努力，他在这之后首次发表的重要声明中提出和解建议。

“我希望所有人现在团结一致；为国家和人民着想，”他在官邸草坪面对众多摄像记者说道。

“如果我们一道努力，我们能够在国内实现团结和进步。”

他表示，自己将宣誓就任总理一职。在西里塞纳（Maithripala Sirisena）于1月的总统大选中击败拉贾帕克萨就任总统以来，今年66岁的维克拉马辛哈一直领导着一个少数派政府。

拉贾帕克萨“谦恭地”接受了败选，但是拒绝了反对者要求其退出政坛的呼吁。

“我将继续从政，执行人民的委托，我将履行在议会中的职责，保护国家和民主体制，”今年69岁的拉贾帕克萨在声明中表示。

维克拉马辛哈的中右派政党未能在议会中占多数席位，却可以依靠斯里兰卡自由党（SLFP）中的西里塞纳支持者，控制议会并推进改革。

他表示，将很快与西里塞纳会面商讨下一届政府组成和政策议题，并在议会于9月1日开会时提交议会。

当被问及他所呼吁的团结是否包括拉贾帕克萨时，他表示，“包括所有人。”（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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