斯里兰卡总统将于2月16日访问印度

路透科伦坡2月4日（记者 Shihar Aneez） - 斯里兰卡政府一名官员周三称，该国总统西里塞纳将于2月16日访问印度。这是西里塞纳上任后的首个海外出访活动，旨在寻求修复在前政府时期恶化的两国关系。

西里塞纳此前曾承诺，将奉行更加全球化的对外政策。

“考虑到以前的情况，我们明确承诺奉行中间道路的对外政策，与所有国家交好，”西里塞纳在独立日庆典的演讲中称。

印度总理莫迪发推文称，他期待“在本月晚些时候欢迎西里塞纳总统”。据斯里兰卡政府官员称，莫迪计划在3月的第二周回访斯里兰卡。

上述拒绝透露身份的官员称，西里塞纳的访印行程为期两日。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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