斯里兰卡总统称中国在该国的存在仅限经济领域

美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。
路透科伦坡1月31日电（记者 C. Bryson Hull）---斯里兰卡总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）强调，中国在斯里兰卡的存在仅限於商业领域，并不涉及政治领域。
外界揣测，中国在斯里兰卡南海岸出资援建14亿美元Mahinda Rajapaksa港项目，是为了悄无声息地在印度後院安插海军基地。拉贾帕克萨对此一笑置之，称印度并没有这样抱怨。
“没人对我们说过什麽，印度没有，美国也没有，甚至连美国、英国和印度眼下也邀请中国去投资，”他周二会见外国记者时称。
斯里兰卡位於印度半岛南端，冷战时期就已经成为亚洲大国的必争之地，这些国家相互猜忌，加上各自的商业野心，在斯里兰卡引发了一场所谓的军事建设竞赛。
该国还横跨印度洋一条古老且重要的贸易路线，也使其对美国、印度和中国而言具有战略性的商业和军事意义。
因此，有分析人士从理论上认为斯里兰卡是中国所谓“珍珠链”（String of Pearls）战略的重要部分。“珍珠链”战略是指中国通过商业援助、在一系列印度洋港口设立燃料供给站等加强其存在并包围印度。
中国连续三年是斯里兰卡最大的单边援助国，2011年前九个月援助额达7.84亿美元，占斯里兰卡所接获援助总额的44%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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