斯里兰卡将从中国贷款11.2亿美元 建港口和铁路

中国发布十三五食品药品安全规划 坚持最严厉处罚、最严肃问责--国务院
路透北京2月21日 - 中国国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》和《“十三五”国家药品安全规划》，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，坚持源头治理、标本兼治，促进食品药品产业健康发展，推进健康中国建设。
路透科伦坡8月24日电---斯里兰卡政府周五表示，将向中国申请逾11.2亿美元优惠贷款，用於新建港口和铁路。
斯里兰卡战後重建计划所需的资金和技术益发依赖中国。该国也从俄罗斯和印度借款，但占比较低。
斯里兰卡政府将向中国进出口银行申请8.782亿美元和15.08亿元人民币（合2.3735亿美元）优惠贷款，用於南部城市汉班托特（Hambantota）港口二期和一条南部铁路延长线的建设。
根据路透看到的内阁有关贷款的备忘录，8.782亿美元为优惠买方信贷，利率2%，管理费0.5%，还款期20年，其中包括七年的宽限期。
中国交通建设股份有限公司(1800.HK)中标汉班托特港口二期工程，工程造价约8.0814亿美元。
中国在2009和2010年连续两年成为斯里兰卡最大贷款来源国，分别提供了12亿美元和8.21亿美元贷款，占斯里兰卡当年对外贷款总量的54%和25%。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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