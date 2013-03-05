中国金融：中国将提供2.782亿美元贷款，协助斯里兰卡重要港口铁路建设

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透科伦坡3月5日 - 中国进出口银行将向斯里兰卡提供2.782亿美元贷款，用于铺设通往汉班托塔(Hambantota)港口的铁路。中国方面正在建设该关键港口，这已引起邻国印度的不安。
汉班托塔港口处于斯里兰卡的南端，将被用作为货轮补充燃料和服务据点，距离港口几公里处便是全球最繁忙的东西航线之一。
斯里兰卡财政部周二表示，中国提供的贷款将用于建设一条全长27公里的单线铁路，连接汉班托塔港和斯里兰卡南部最大沿海城镇马特勒(Matara)。
斯里兰卡财政部在一份声明中称，该笔新铁路贷款中，2亿美元以优惠买方信贷形式提供，其余0.782亿美元则以中国政府优惠贷款形式。
贷款将提供2%的年息，偿还期限为20年，包括五年宽限期。
中国在斯里兰卡影响力的扩大已引起印度方面的忧虑。斯里兰卡总理拉贾帕克塞(Mahinda Rajapaksa)则表示中国的活动纯为商业目的，并非政治目的。(完) (编译 石冠兰；审校 蔡美珍)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。