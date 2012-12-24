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时事要闻 | 2012年 12月 24日 星期一 09:21 BJT

中国人涉嫌网络诈骗在斯里兰卡被捕

路透科伦坡12月23日 - 斯里兰卡警方发言人Prishantha Jayakodi表示，周六拘捕了至少100名中国公民，因涉嫌通过互联网诈骗中国国内居民。

这些人都持有斯里兰卡旅游签证，涉嫌入侵中国国内用户的电脑，并要求他们转账汇款。

Jayakodi称，中国警方要求斯里兰卡警方提供帮助。

未联系到中国驻科伦坡使馆官员就此置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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