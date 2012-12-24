中国人涉嫌网络诈骗在斯里兰卡被捕

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透科伦坡12月23日 - 斯里兰卡警方发言人Prishantha Jayakodi表示，周六拘捕了至少100名中国公民，因涉嫌通过互联网诈骗中国国内居民。
这些人都持有斯里兰卡旅游签证，涉嫌入侵中国国内用户的电脑，并要求他们转账汇款。
Jayakodi称，中国警方要求斯里兰卡警方提供帮助。
未联系到中国驻科伦坡使馆官员就此置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。