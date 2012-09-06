中国一游客涉嫌在斯里兰卡珠宝展吞钻石被捕

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透科伦坡9月5日电（记者 Ranga Sirilal）---斯里兰卡警方周三逮捕了一名涉嫌在该国最大国际珠宝展上吞下一颗价值1.36万美元钻石的中国游客。
斯里兰卡警方称，32岁的周成（Chow Cheng，音译）被怀疑在珠宝展上鉴赏一颗钻石时将钻石吞下。
警方发言人Ajith Rohana对路透称：“他的意图是偷这颗钻石。X光显示那颗钻石卡在他喉部。”
展摊店主Suresh Christopher Wijekoon称，周成曾试图将这颗钻石与一颗假钻石掉包。
“他意识到被我发现後，就立即将钻石吞下，”Wijekoon对路透说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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