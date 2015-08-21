斯里兰卡总理维克拉马辛哈宣誓就职

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡8月21日 - 维克拉马辛哈周五宣誓就任斯里兰卡总理。他所在的党此前赢得了议会大选，并与总统西里塞纳所在政党就组建联合政府达成一致。
现年66岁的维克拉马辛哈在佛教仪式上宣誓就职，西里塞纳出席仪式，两人的联盟关系得到巩固。
维克拉马辛哈所在的中右翼政党统一国民党赢得了周一的选举，但离绝对多数还差七席。统一国民党将与西里塞纳所在的斯里兰卡自由党结成联盟。
“政治层面的广泛共识将创造出我们所需的政治和政策稳定性，”科伦坡大学经济学院教授Sirimal Abeyratne说道。
组成广泛联盟将有助于西里塞纳推进改革。
维克拉马辛哈曾于1993-1994年和2001-2004年两次担任总理。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)