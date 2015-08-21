斯里兰卡总理维克拉马辛哈宣誓就职

(本文由路透中文网编译提供)

路透科伦坡8月21日 - 维克拉马辛哈周五宣誓就任斯里兰卡总理。他所在的党此前赢得了议会大选，并与总统西里塞纳所在政党就组建联合政府达成一致。

现年66岁的维克拉马辛哈在佛教仪式上宣誓就职，西里塞纳出席仪式，两人的联盟关系得到巩固。

维克拉马辛哈所在的中右翼政党统一国民党赢得了周一的选举，但离绝对多数还差七席。统一国民党将与西里塞纳所在的斯里兰卡自由党结成联盟。

“政治层面的广泛共识将创造出我们所需的政治和政策稳定性，”科伦坡大学经济学院教授Sirimal Abeyratne说道。

组成广泛联盟将有助于西里塞纳推进改革。

维克拉马辛哈曾于1993-1994年和2001-2004年两次担任总理。（完）