斯里兰卡加强对中国投资项目的审查

路透科伦坡4月3日 （记者 Shihar Aneez） - 斯里兰卡政府周五下令对35个投资项目进行审查，其中大部分项目是斯里兰卡上任政府批给中国企业的。这暗示尽管中国尝试缓和斯里兰卡的担忧，但中斯关系依然脆弱。

中国已承诺再向斯里兰卡提供逾10亿美元资金，以应对斯方不满。斯里兰卡抱怨中国的投资旨在进一步加强其自身的战略利益。

主要争议集中在斯里兰卡政府已叫停的科伦坡港口城项目上。但自西里塞纳总统1月就任以来，中国的其它公路和港口项目也遭到审查。

路透见到的一份内阁文件称，斯里兰卡政府已编制了一份35个项目的清单。这些项目未经竞标即获批准，理由是它们对斯里兰卡内战结束后的重建工作具有至关重要的意义。

一位斯里兰卡政府部长向路透表示，清单上的28个项目是中资项目。

“内阁经济事务小组委员会已任命了一个官方委员会，对这些项目建议书进行审查，并提交报告，”该内阁文件称。

斯里兰卡政府发言人Rajitha Senaratne称，斯里兰卡内阁周五决定，未来所有项目都必须经公开竞标方能获批。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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