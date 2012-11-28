斯里兰卡首颗卫星在中国成功发射

路透科伦坡11月27日电---斯里兰卡SupremeSAT公司称，与中国长城工业总公司合作，斯里兰卡成功发射首颗通讯卫星，这可能益发令印度对中国和斯里兰卡的关系感到不安。

此次发射由斯里兰卡SupremeSAT和中国长城工业总公司合作进行。斯里兰卡政府已强调这是一个民间项目。但斯里兰卡国内媒体称该国总统拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）的小儿子Rohitha是该卫星的缔造者。

SupremeSAT首席执行官Vijith Peiris在科伦坡对路透表示，卫星在中国西昌卫星发射中心成功发射。

中国和斯里兰卡的经济和军事关系日益增强，此次联合发射是两国关系的最新进展，而印度对两国关系密切关注。

新德里政策研究中心分析人士Brahma Chellaney称：“这强化了外界印象，即斯里兰卡在慢慢、但稳步向中国靠拢。”

“从更广阔的地缘政治角度看，这向印度传递的信号是：其後院的一个国家在与中国交好。”

印度尚未公开批评中国在斯里兰卡日益增强的影响力，甚至表示对两国在太空技术领域的合作并不担忧。

一位要求匿名的印度驻斯里兰卡外交官表示，“这是一颗商业通讯卫星。它将使用中国轨道槽，而不是斯里兰卡的，在这点上，你无能为力，也不是我们所担心的。”（完）

编译：程芳 发稿：朱淑珍

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