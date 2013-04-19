斯里兰卡监控游客信息 以确保国家安全

路透科伦坡4月18日 - 斯里兰卡周四称，开始监控游客信息，以打击犯罪并确保国家安全。

去年该国游客数量达到创纪录的100万。该国经济总量为590亿美元，其中旅游业贡献了创纪录的10.4亿美元。

政府发言人Keheliya Rambukwella对记者称，作出监控游客信息决定的原因是，数名外国游客因信用卡欺诈和伪造货币被拘捕。斯里兰卡政府要求酒店和宾馆每周提交外国游客报告。

“在游客身份的外衣下，某些因素对国家（安全）不利，”Rambukwella说道。

去年12月，斯里兰卡警方拘捕了至少100名中国公民，因他们涉嫌针对中国国内居民实施互联网欺诈。此外，警方还拘捕了一名中国游客，因其涉嫌在斯里兰卡最大的国际珠宝展览会上吞下一枚价值13,600美元的钻石。

斯里兰卡计划到2016年游客数量达到250万，旅游业营收25亿美元。该国还邀请国际酒店管理企业到斯里兰卡投资。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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