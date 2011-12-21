通用召回部分凯迪拉克SRX进口汽车--中国质检总局

2009年3月3日在日内瓦车展拍到的凯迪拉克SRX汽车。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透北京12月21日电---中国国家质检总局周三通报称,通用汽车公司(GM.N)将自今日起召回部分进口2011年款凯迪拉克(CADILLAC)SRX汽车,因车辆变速箱缺陷.

质检总局在其网站上发布通告称,本次召回范围内的车辆在中国大陆地区涉及9,862辆,生产日期为2011年2月2日-2011年6月23日.

通报称,缺陷产生的原因是车辆变速箱换挡拉索可能从变速箱支架中脱出,造成车辆可能无法正确换挡,极端情况下导致车辆可能无法重新启动或发生意外移动,存在安全隐患.上海通用汽车有限公司将对召回范围内的车辆采取检修变速箱换挡拉索的措施以消除隐患.

从2011年12月21日起,凯迪拉克特约售後服务中心会主动与范围内的用户取得联系,安排免费检修事宜,同时免费客户服务热线8008201902将提供咨询和预约服务.(完)

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--发稿 宿泱韫;审校 丁淑琴

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