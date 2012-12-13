叙政府军发射飞毛腿导弹打击反抗力量--北约官员

美国和北约官员周三称，叙利亚政府军最近几天发射飞毛腿弹道导弹打击反政府力量，这表明叙利亚内战升级。周三，美国、欧洲大国及阿拉伯国家正式承认新组建的叙利亚反对派联盟，但迹象显示，西方国家对伊斯兰武装分子在反抗力量中的地位上升感到不安。图为资料图片。路透