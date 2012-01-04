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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 15:43 BJT

沪综指新年首日收低1.4%

中国股市沪综指周三高开低走收跌1.4%。此前温家宝总理称首季度经济形势比较困难的言论令市场承压，港股和外盘市场上涨亦未形成明显提振。沪综指收报2,169.39点，跌30.027点或1.37%，今日A股成交额较上日的426亿元人民币小幅萎缩至405亿元。路透

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