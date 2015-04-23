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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 10:29 BJT

韩国热股：双龙汽车大涨近15%，有报导称印度Mahindra拟增持双龙股份

路透首尔4月23日 - 韩国双龙汽车 周四大涨近15%，此前CNBC-TV18电视台报导称，印度Mahindra and Mahindra 计划增持双龙汽车股份。

CNBC-TV18周三未指明消息来源报导称，Mahindra计划在年底前将对双龙汽车的持股上调至90-95%，目前则持有72.85%。

双龙汽车发言人称，他在核实该报导。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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