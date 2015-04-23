韩国热股：双龙汽车大涨近15%，有报导称印度Mahindra拟增持双龙股份

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透首尔4月23日 - 韩国双龙汽车 周四大涨近15%，此前CNBC-TV18电视台报导称，印度Mahindra and Mahindra 计划增持双龙汽车股份。
CNBC-TV18周三未指明消息来源报导称，Mahindra计划在年底前将对双龙汽车的持股上调至90-95%，目前则持有72.85%。
双龙汽车发言人称，他在核实该报导。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。