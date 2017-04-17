上证所对集中卖出平安帐户限制交易一个月 监控雄安概念炒作

路透上海4月17日 - 上周三尾盘中国平安(601318.SS)和兴业银行(601166.SS)因集中卖盘而股价大跌，上海证交所近日公布调查结果，系中信建投证券旗下中信建投基金公司旗下多个专户产品卖出导致，上证所拟对所涉相关帐户限制交易一个月。

上海证交所还表示，已对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。目前，上交所已对130余个账户进行书面警示，并对13个投资者采取了盘中暂停交易措施。对存在严重异常交易行为的账户，将根据实际情况进一步采取限制交易等更为严格的监管措施。

上证所指出，该所已约谈了中信建投基金的相关负责人，据其反映，相关异常交易行为指令是由专户产品的投资顾问公司下达。在指令执行过程中，投资顾问与中信建投基金未充分沟通，且在订单执行中未能采取有效的风控措施，引发上述异常情况。

上证所认为，该起异常交易行为，表面上是由在订单执行过程中系统风控设置存在不足所致，实际反映出中信建投基金在风控管理方面存在漏洞。上交所在约谈中已督促其举一反三，切实整改。

对于近期表现异常强劲的雄安概念股，上证所还指出，从实际情况看，相关题材股票交易风险正在上升，严重投机炒作的股票急涨之后通常有急跌，大起之后通常有大落。广大投资者尤其是中小投资者应当强化理性交易和自我保护意识，警惕交易风险。

金隅股份(601992.SS)等多只雄安概念股在连续六个涨停板后，上周四起停牌自查。大多停牌公司近日均刊登公告，完成自查，并将于周一复牌。（完）