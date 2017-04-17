上证所对集中卖出平安帐户限制交易一个月 监控雄安概念炒作

中国支持社会力量提供多种医疗服务 扩大市场开放--国务院
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
路透上海4月17日 - 上周三尾盘中国平安(601318.SS)和兴业银行(601166.SS)因集中卖盘而股价大跌，上海证交所近日公布调查结果，系中信建投证券旗下中信建投基金公司旗下多个专户产品卖出导致，上证所拟对所涉相关帐户限制交易一个月。
上海证交所还表示，已对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。目前，上交所已对130余个账户进行书面警示，并对13个投资者采取了盘中暂停交易措施。对存在严重异常交易行为的账户，将根据实际情况进一步采取限制交易等更为严格的监管措施。
上证所指出，该所已约谈了中信建投基金的相关负责人，据其反映，相关异常交易行为指令是由专户产品的投资顾问公司下达。在指令执行过程中，投资顾问与中信建投基金未充分沟通，且在订单执行中未能采取有效的风控措施，引发上述异常情况。
上证所认为，该起异常交易行为，表面上是由在订单执行过程中系统风控设置存在不足所致，实际反映出中信建投基金在风控管理方面存在漏洞。上交所在约谈中已督促其举一反三，切实整改。
对于近期表现异常强劲的雄安概念股，上证所还指出，从实际情况看，相关题材股票交易风险正在上升，严重投机炒作的股票急涨之后通常有急跌，大起之后通常有大落。广大投资者尤其是中小投资者应当强化理性交易和自我保护意识，警惕交易风险。
金隅股份(601992.SS)等多只雄安概念股在连续六个涨停板后，上周四起停牌自查。大多停牌公司近日均刊登公告，完成自查，并将于周一复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。