上交所称某券商资管集中大量卖出两支股票被暂停当日交易

路透北京4月12日 - 中国上海证券交易所周三称，因关注到国内某券商资管周三下午集中大量卖出中国平安(601318.SS)和兴业银行(601166.SS)股票，导致其股价快速下跌，针对这一异常交易行为，上交所暂停了相关账户当日交易。

上交所提供的情况说明指出，在实时监控中关注到，某券商资管计划账户在下午14点28分左右，集中大量卖出“中国平安”及“兴业银行”股票，导致其股价快速下跌，对其股价短期走势产生明显影响。

“对前述异常交易行为，本所立即暂停了相关账户当日交易，并将约谈该券商负责人，进一步核查相关情况。”上交所称。

上交所并提醒广大投资者注意投资行为的合规性，共同维护市场正常的交易秩序。（完）