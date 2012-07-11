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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 11日 星期三 17:57 BJT

瑞银：年底沪综指有望升至2,600点

投资银行瑞银周三表示，今年下半年中国A股市场机会大於上半年，且四季度机会大於三季度，因上市公司毛利率改善拐点将在四季度出现。预计到2012年底，上证综合指数有望上升到2,600点。此前受中国经济减速忧虑及内需持续疲软拖累，6月沪综指累计下跌6.2%。

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