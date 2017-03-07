上证所原理事长称商业银行参与国债期货时机成熟、条件具备

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月7日 - 自2013年中国重启国债期货后，推动商业银行尽快入市呼声一直较高。上海证券交易所原理事长桂敏杰建议，允许商业银行参与国债期货交易；他并认为，从整体来看，商业银行参与国债期货时机成熟、条件具备。
中国证券报周二引述他在参加全国人大和政协两会时指出，商业银行持债量大，避险需求强烈，理应成为国债期货市场参与主体。在商业银行中，国债承销团成员和国债做市商参与国债期货的需求最为迫切。
而在国债发行期间，国债承销团成员面临较大价格波动风险，利用国债期货锁定价格的愿望强烈。因此，建议尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策，以国债承销团、做市商银行为切入点，逐步推动商业银行参与国债期货交易。
桂敏杰并谈到，中国国债期货上市三年来，市场运行总体平稳，作用日益明显。而从国际成熟市场经验看，商业银行是国债期货市场最主要的参与主体。允许商业银行参与国债期货，一是丰富国债期货投资者结构，增强国债期货反映市场供求关系的有效性；二是管理国债业务风险，促进现货市场平稳。
此外商业银行还可借助国债期货为理财产品保值增值，提升资产管理能力，为广大客户提供多样化的产品选择，促进商业银行转型发展。
桂敏杰还建议，加快推动《期货法》立法，对现行《公司法》作出全面修改，尽快形成《公司法（修订草案）》。（完）
(发稿 边竞；审校 张喜良)
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