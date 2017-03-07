上证所原理事长称商业银行参与国债期货时机成熟、条件具备

路透上海3月7日 - 自2013年中国重启国债期货后，推动商业银行尽快入市呼声一直较高。上海证券交易所原理事长桂敏杰建议，允许商业银行参与国债期货交易；他并认为，从整体来看，商业银行参与国债期货时机成熟、条件具备。

中国证券报周二引述他在参加全国人大和政协两会时指出，商业银行持债量大，避险需求强烈，理应成为国债期货市场参与主体。在商业银行中，国债承销团成员和国债做市商参与国债期货的需求最为迫切。

而在国债发行期间，国债承销团成员面临较大价格波动风险，利用国债期货锁定价格的愿望强烈。因此，建议尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策，以国债承销团、做市商银行为切入点，逐步推动商业银行参与国债期货交易。

桂敏杰并谈到，中国国债期货上市三年来，市场运行总体平稳，作用日益明显。而从国际成熟市场经验看，商业银行是国债期货市场最主要的参与主体。允许商业银行参与国债期货，一是丰富国债期货投资者结构，增强国债期货反映市场供求关系的有效性；二是管理国债业务风险，促进现货市场平稳。

此外商业银行还可借助国债期货为理财产品保值增值，提升资产管理能力，为广大客户提供多样化的产品选择，促进商业银行转型发展。

桂敏杰还建议，加快推动《期货法》立法，对现行《公司法》作出全面修改，尽快形成《公司法（修订草案）》。（完）